Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat am Dienstag OMV-Finanzvorstand Reinhard Florey interimistisch zum Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich Energie bestellt. Er wird diese Rolle ab 1. Jänner 2023 zusätzlich zu seiner Funktion als Finanzvorstand bis zur endgültigen Besetzung dieser Position ausüben.



Der derzeitige Executive Officer Exploration & Production Johann Pleininger wird sein Vorstandsmandat im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung 31. Dezember 2022 zurücklegen.



Mark Garrett, Vorsitzender des OMV-Aufsichtsrates, dazu in einer Aussendung: "Johann Pleininger ist seit mehr als 45 Jahren bei der OMV und seit 2015 im OMV Vorstand. Ich möchte mich bei Johann Pleininger für seine wesentlichen Beiträge zum Erfolg der OMV bedanken. Unter seiner Führung hat sich der Geschäftsbereich Exploration & Produktion nicht nur zu einem hochprofitablen internationalen Geschäftsfeld entwickelt, sondern auch zu einem Vorreiter der Branche in Sachen Innovation und Digitalisierung."