Dass der Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten die wohl größte Herausforderung für die Menschheit sein wird, gilt gemeinhin als unbestritten. Eine wichtige Aufgabe ist dabei die weitgehende Reduzierung des CO2-Ausstoßes in Unternehmen, von Dienstleistungsbetrieben bis zu Industriefabriken. Die Notwendigkeit sieht man in den Unternehmen durchaus, doch beim "Wie" stoßen viele an ihre Grenzen.