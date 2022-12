Von außen werden wohl nur Feinspitze die Unterschiede sehen zwischen dem ICE 3 und dem ICE 3 neo. Am 5. Dezember absolvierte die bis jetzt jüngste Generation des Hochgeschwindigkeitszuges die erste Passagierfahrt von Frankfurt/Main nach Köln. Ab morgen jettet der ICE 3 neo regelmäßig zwischen Dortmund, Köln, Frankfurt und München auf der neuen Schnellfahrstrecke. „Unter der Haube“ verbergen sich indes spektakuläre Neuerungen, streicht Hersteller Siemens Mobility hervor. Erfunden, entwickelt und gebaut wurden sie zum Teil in Österreich. So wird es Fahrgäste freuen, dass der Mobilfunk besser durch die Zugfenster dringt. Zu verdanken ist das den Wienern Andreas Demmer, Lukas W. Mayer und Mehrdad Madjdi, die 2018 Siemens-intern für ihre für den Mobilfunk optimierten Fenster den Titel „Erfinder des Jahres“ einheimsten. Sie brachen gewissermaßen den faradayschen Käfig auf; eine dünne Metallschicht als Wärmeisolierung in den Fenstern hielt bis dahin die Funkwellen draußen. Das Neue ist nun, dass in die Isolierfolie per Laser ein Raster eingebrannt wird, der den Mobilfunk durchlässt.