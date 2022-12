Ein „bisschen“ hätte der „Zufall“ Regie geführt, erzählt Siegfried Schabel. Zwar hegte der gebürtige Salzburger bereits länger den Wunsch, wieder nach Österreich zurückzukehren – „aber früher dachte ich, das wird eher in der Pension passieren“, sagt der lange in England und Deutschland tätige Manager schmunzelnd.

Schlussendlich waren ein „junges, dynamisches Team, das Aufbruchsstimmung versprüht“ und „Produkte, die Lebensrealitäten verbessern können“ ausschlaggebend für Schabels – verfrühte – Rückkehr nach Österreich („das mit Abstand schönste Land der Welt“). Jetzt steht der 54-Jährige jedenfalls als Neo-Chef an der Spitze des Grazer Technologiebetriebs Tyromotion. Diesen will Schabel „weiterentwickeln“ und zu einem „deutlich größeren, globalen Unternehmen“ machen.

Trio an der Tyromotion-Spitze: Wolfram Veitl, Siegfried Schabel und Alexander Kollreider © Tyromotion

Dabei gilt die 2007 von Alexander Kollreider und David Ram gegründete Tyromotion schon heute als Weltmarktführer. Allerdings in einem Segment, das als Nische mit viel Wachstumspotenzial gilt. Das Unternehmen spezialisierte sich nämlich auf die Entwicklung und Fertigung von technologiegestützten Rehabilitationsgeräten. Mittels Robotik, Sensorik, virtueller Realität und spielerischen Ansätzen will Tyromotion Menschen helfen, die nach einem Schlaganfall oder einem Unfall mit neurologischen Einschränkungen leben müssen.

War es lange die primäre Aufgabe des Tyromotion-Teams, Bewusstsein bei potenzieller Kundschaft zu schaffen, sind die Produkte auf vielen Märkten heute etabliert. Egal ob Finger-Hand-Trainer Amadeo oder Gangtrainer Lexo: In mehr als 55 Ländern stehen mittlerweile mehr als 5000 Geräte der Grazer. Viele große Krankenhausketten, die zurzeit umrüsten, greifen auf Produkte der Steirer zurück. Das treibt deren Geschäft: Stieg der Umsatz 2021 um 27 Prozent, soll das Wachstum heuer wieder im zweistelligen Prozentbereich liegen.

Der Hemmschuh Lieferkette

Und es könnte noch höher sein, wie Siegfried Schabel mit Blick auf den Auftragseingang erzählt. Hemmschuh sei zurzeit der erschwerte Einkauf von Elektronikkomponenten oder mechanischen Bauteilen. Das verzögere die Produktion und in weiterer Folge die Auslieferung. Weil aber kaum eine Bestellung verloren ginge, glaubt Schabel schon jetzt zu wissen, dass 2023 ein „Superjahr“ werden wird, in dem auch die Belegschaft weiter wachsen soll. Heute, 15 Jahre nach der Gründung, beschäftigt das Unternehmen mit Standort in den USA erstmals mehr als 100 Köpfe.

Steigende Einkaufspreise und das durch hohe Kollektivvertrags-Abschlüsse wachsende Lohnniveau der Belegschaft seien für Tyromotion wirtschaftlich verkraftbar. Man könne – und „müsse“ (Schabel) – Kosten an Kunden weitergeben. Allerdings „fair und objektiv“, wie der Neo-Lenker betont. Geografisch richtet Tyromotion den geschäftlichen Blick vermehrt in den arabischen Raum oder nach Indien – Kernmarkt bleibe vorerst dennoch Europa.