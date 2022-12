Thomapyrin, Tantum Verde, Clarityn – all diese rezeptfreien Medikamente kann man sich von der Villacher Apotheke St. Martin oder der Regenbogen Apotheke im Center West in Graz nun über den Lieferdienst mjam bringen lassen. Die Apotheker Bernd Edler und Sabine Wagner-Theußl haben sich wie auch 14 andere Konzessionäre in Österreich für diese verwegene Kooperation entschieden, um ihren Kunden Präparate aus einem Pool von 1700 verschiedenen Produkten binnen einer Stunde zukommen zu lassen. Gegen 3,90 Euro Liefergebühr.