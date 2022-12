Die Grazer Start-up-Szene trotzt der krisenhaften Stimmung, die sich angesichts der vielen globalen Herausforderungen aufdrängt. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Universität Graz, der Gründungsgarage und des Ideentriebwerks. Laut diesem Grazer Start-up-Barometer wird die Stadt weiterhin als guter Standort für innovative Unternehmen gesehen.

Zunehmend schwieriger als in den Jahren zuvor sei laut den 81 Umfrageteilnehmern heuer die Suche nach leistbarer Bürofläche. Auch qualifizierte Mitarbeiter seien inzwischen schwer zu bekommen. Im Schnitt beschäftigen Start-ups in Graz rund 6,65 Mitarbeiter und der Trend zeigt klar nach oben. In den kommenden Monaten wollen die befragten Unternehmen weiter Personal einstellen.