"Top of Styria" zählt zu den renommiertesten Wirtschaftspreisen der Steiermark, denn wer ausgezeichnet wird, bestimmt eine 300-köpfige Jury in einer anonymen Wahl unter notarieller Aufsicht. Der Preis ist das eine, die alljährliche Vermessung der umsatzstärksten Unternehmen des Bundeslandes das andere.

Hier behauptet die Andritz AG die Spitze unangefochten mit 6,46 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2021. Dahinter überholte ams Osram (5,038 Milliarden Euro Umsatz) Magna Steyr (5,035 Milliarden) ganz knapp. Die Energie Steiermark (1,8 Milliarden) und der Logistik-Spezialist Knapp (1,66) komplettieren die Top fünf.

Auch die Liste der Top-Arbeitgeber werden von der Andritz AG (26.800 Beschäftigte) und der ams Osram (26.130) AG angeführt, dahinter folgen die Kages (18.100 Beschäftigte), AT&S (15.000) und die AVL List (10.700). Ein erheblicher Jobanteil der global tätigen Konzerne befindet sich naturgemäß im Ausland. Insgesamt kann der Vergleich auch heuer mit Spitzenwerten aufwarten; der Gesamtumsatz der Top-100-Unternehmen ist mit 44,75 Milliarden Euro so hoch wie noch nie. Spitze, so "Top-of-Styria"-Chefredakteur Martin Novak, ist auch die Zahl der Beschäftigten – 197.499 (plus 3352 im Vergleich zu 2021).

"Die Tops of Styria stehen für die vielen herausragenden Unternehmerinnen und Unternehmer der Steiermark. Mit der Auszeichnung wollen wir ihre Leistung entsprechend würdigen", sagt Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Die Preise – Gestein des Dachsteins – wurden in vier Kategorien verliehen:

Kategorie Produktion

In dieser Kategorie ging der Sieg an die Breitenfeld-Edelstahl-Finanzchefin Huberta Eder-Karner. Auf Platz zwei kam Martin Hagleitner, Chef von Austria Email und Manager für die Dach-Region im französischen Mutterkonzern Groupe Atlantic. Georg Feith, Chef der Stölzle Glass Group wurde Dritter.

Dienstleistung, Handel, Tourismus

Gerhard Wendl – er steht hinter Wachstum und Erfolg für die Jugend- und Familienhotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Ungarn (Jufa-Gruppe) – gewann diese Kategorie. Auf Platz zwei Alexander Albler, einer der Gründer der Netzwerk Telekom Service AG (NTS). Eisperle-Gründerin Mariane Leyacker-Schatzl komplettiert die Kategorie mit Platz drei.

Kategorie Innovation

Gewinner dieser Kategorie ist Andreas Wilfinger, Co-Gründer von Ringana (Kosmetik). Thomas Rath, Chef der E-Bike-Marke Geero, eroberte Platz zwei. Und auf Rang drei kam Helena Milchrahm mit dem Schmucklabel Bruna.

Kategorie Lebenswerk

Für sein Lebenswerk wurde der gebürtige Franke und steirische Kren-Pionier Herbert Hörrlein gewürdigt. 1976 hat er das Unternehmen Feldbacher Fruit Partners (ursprünglich Feldbacher Konserven GmbH) gegründet. Unter den Markennamen "Steirerkren" in Österreich, "Lieblingskren" in Deutschland, der Schweiz und Ungarn sowie "rooty’s" (überall sonst) gibt es frisch gerissenen und haltbar gemachten Kren im Glas aus Feldbacher Produktion.