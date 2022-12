Für den steirischen Arbeitsmarkt war das Jahr 2022 ein außergewöhnliches. Im Durchschnitt waren 30.200 Personen arbeitslos, ein deutlich geringerer Wert als noch vor der Pandemie 2019 (34.038 Personen). Da zeitgleich auch die Zahl der unselbstständig Beschäftigten auf 545.600 anstieg, lag die Arbeitslosenquote bei 5,2 Prozent. "Man muss bis in das Jahr 1985 zurückschauen, um eine so niedrige Arbeitslosenquote zu finden", erklärt der steirische AMS-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe. "In einigen steirischen Bezirken herrschte das ganze Jahr über Vollbeschäftigung." Das bedeutet, die Arbeitslosigkeit lag jeden Monat unter 4,0 Prozent.