Halb zog sie ihn, halb sank er hin: Goethes sprichwörtliche Beschreibung des Zauderns und Zögerns, des Haderns zwischen äußerem Druck und innerem Drang beschreibt ein weitverbreitetes Gefühl, wenn es um Firmenweihnachtsfeiern geht. Für die einen ist es krönender Abschluss eines Arbeitsjahres, für die anderen lästige Pflichtveranstaltung.

Der Zwiespalt hat Modellcharakter für die Motivationspsychologie. Sie unterscheidet zwischen intrinsischer Motivation – also einem Handeln aus eigenem Antrieb und Interesse und ohne externe Einflüsse – und extrinsischer Motivation, wo die Erwartung einer Belohnung (oder Vermeidung einer Bestrafung) als treibende Kraft wirkt.

Wenn es um Firmenweihnachtsfeiern geht, sind in einer Belegschaft laut einer Umfrage der Jobvermittlungsagentur karriere.at beide Varianten jeweils zu rund einem Drittel vertreten. Das restliche Drittel entscheidet ohne konkretes Motiv spontan nach Lust und Laune über eine Teilnahme. Gift für einen lockeren Partymodus ist jedenfalls jede Form der Verpflichtung. Rund ein Drittel der Führungskräfte erwartet nämlich immer noch, dass die Belegschaft teilnimmt. Ein (unentschuldigtes) Fehlen wird als No-Go angesehen. Die Spaßbremse bleibt damit fest angezogen.

Aktuell kommen als negativ stimmungs- und kulissenprägend noch weitere Faktoren dazu: ein Krieg in gar nicht so weiter Ferne, eine Pandemie in stabiler Nähe sowie die Inflation, die die Kosten im Privaten, aber auch für Unternehmen dramatisch ansteigen lässt. Soll man angesichts von Not, Infektionsgefahr, Sparzwang und wackeliger Zukunft also überhaupt feiern?

Fingerspitzengefühl

Die genannten Rahmenbedingungen erfordern zwar Fingerspitzengefühl, Organisationspsychologen verweisen aber auf den positiven gruppendynamischen Effekt gemeinsamer Feiern. Sie wirken wie sozialer Klebstoff. Der Austausch untereinander wird gefördert, die Bindung zum Arbeitgeber gefestigt. Im schnelllebigen Berufsalltag wird außerdem gemeinsame Zeit ein immer wertvolleres Gut. Diesen Benefit gilt es zu nutzen – gerade auch nach zwei Jahren, in denen coronabedingt Weihnachtsfeiern vielerorts wenn überhaupt, dann stark verkleinert oder versprengt in „Homeparty“-Onlinevarianten stattgefunden haben.

Dieser Trend hält zwar an, berichtet Paul Stanzenberger, Gründer vom „teamazing“, einem Start-up, das sich auf die Gestaltung von Firmenfeiern und Teambuildingformaten spezialisiert hat. Gerade internationale Konzerne, deren Mitarbeiter global verstreut sind, könnten so gemeinsam und reisekosten- und CO2-sparend miteinander feiern.

Parallel setzen viele Arbeitgeber aber wieder bewusst auf „Echtzeittreffen“. „Unternehmen kämpfen aktuell mit der Entfremdung und dem Verlust des Wir-Gefühls in der Belegschaft durch Homeoffice & Co. und nutzen daher gemeinsame Weihnachtsfeiern als Maßnahme dagegen“, so Stanzenberger.

Analoger Rahmen

Die Rückkehr in den „analogen“ Rahmen biete im Idealfall eine stimmungsvolle Art, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt Danke zu sagen. Das zeige Wertschätzung für die geleistete Arbeit, kann den Stolz auf gemeinsam Geschafftes heben und einen Motivationsschub für Künftiges auslösen. Vor allem aber liefert ein Fest eine entspannte Atmosphäre für Gespräche abseits normaler Schreibtisch- oder Kaffeeküche-Konversation. Man erfährt etwas über Leute, mit denen man immerhin größere Teile seines Erwerbslebens verbringt, trifft den Menschen hinter der Uniform des pünktlich-fleißig-dienstbeflissenen Kollegen.

Gerade diese Vermischung von Beruflichem und Privatem behagt aber nicht allen. Wenn die Sicherheitszone eines Arbeitsplatzes mit gelernten und genormten Verhaltensweisen fehlt, fühlen sich manche verloren und verunsichert. Man kann sich nicht hinter Topfpflanzen, Raumteilern, Türen oder einem vorgespielten Telefonat verstecken, um ein Gespräch mit dem Chef oder der Teamleiterin zu vermeiden. Auf einer Weihnachtsfeier gibt es kein Entkommen. Die Bühne steht damit offen für Peinlichkeiten aller Art – aber auch informellen Informationsaustausch, für phrasenschwere aber inhaltsleichte Vorgesetztenansprachen – aber auch interessante Insights in Hierarchien.

Vielleicht hilft es auch einfach, ohne Erwartungen an den adventlichen Feierabend nach Feierabend heranzugehen. Es muss ja nicht die beste Party des Jahres werden. Es ist auch kein Familienmitglied da, das man enttäuschen kann. Und wenn es langweilig wird, ist es nicht die eigene Schuld und man kann einfach gehen.