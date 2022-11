Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat Mittwochabend via Aussendung verkündet, dass es nach seinem Vieraugengespräch mit Franz Peter Orasch, dem Mehrheitseigentümer des Flughafens Klagenfurt (75 Prozent) und Chef des Unternehmens Lilihill, einen ersten Erfolg gibt: Orasch hat den umstrittenen Pachtvertrag aufgelöst, mit welchem er 130 Hektar Flughafen-Areal an Lilihill, also an sich selbst verpachtet hat. Dem Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) Martin Payer reicht das alleine aber nicht. Wie schon zuvor fordert er von Orasch, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben.