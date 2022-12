Pip-Pip-Pip-Piep-Piep-Pip-Pip-Pip. Diese Klingelton eroberte ab 1992 die Welt. Dahinter steckt der Morsecode für SMS, dem Kurznachrichtendienst, der am 3. Dezember sein 30-jähriges Bestehen feiert. Das Versenden der weltweit ersten SMS war dann aber dem britischen Softwareentwickler Neil Papworth im Auftrag von Vodafone vergönnt. Er probierte vor 30 Jahren (3.12.1992) die neue Übertragungstechnik aus und sendete von seinem Computer aus die berühmt gewordenen 14 Buchstaben "Merry Christmas" (Fröhliche Weihnachten) auf das Handy des Vodafone-Managers Richard Jarvis.

Den wenigsten war damals klar, dass sie eine komplett neue Kommunikationsform ins Leben gerufen hatten. Denn in den frühen 1990er-Jahren waren Handys noch wenig verbreitet und das Tippen von Nachrichten ungewohnt. Das änderte sich bis zur Jahrtausendwende, weil damals gleich fünf Mobilfunkunternehmen mit Gratis-Handys um Kunden warben und das Mobiltelefon damit zum alltäglichen Begleiter machten.

Danach stiegt die Zahl der SMS jährlich an und erreichte einen Rekord von 8,4 Milliarden versendeten Nachrichten im Jahr 2012. Erst danach wurde die Kurznachricht Zug um Zug von Messengerdiensten wie WhatsApp, Signal oder Telegram abgelöst. Wie Daten des Telekomregulators RTR zeigen, nutzen 83 Prozent der Bevölkerung WhatsApp mindestens einmal im Monat. SMS verteidigt allerdings den zweiten Platz. 69 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens einmal im Monat SMS. Abgeschlagen auf Platz drei liegt der Facebook-Messanger, den 31 Prozent der Menschen mindestens einmal im Monat nutzen. Telegram kommt auf 14 Prozent und Signal auf zwölf Prozent. Im beruflichen Kontext spielt auch Microsoft Teams eine Rolle.

Messenger am Vormarsch

Wenn man jedoch nicht die monatliche Nutzung betrachtet, sondern die Anzahl der Nachrichten, gerät SMS doch deutlich ins Hintertreffen. So versenden 14-29-Jährige im Schnitt 110,3 Nachrichten pro Tag über Messengerdienste, aber nur acht SMS. Auch bei den Über-60-Jährigen haben die Messenger mit 12,2 täglichen Nachrichten die Nase vorne gegenüber den SMS (5,3 tägliche Nachrichten).

Doch am Ende ist die SMS noch lange nicht. 2021 wurden 1,5 Milliarden Nachrichten in Österreich versendet. Sie werden unter anderem bei Bank- und Kreditkartenzahlungen genutzt und dienen auch der Kommunikation mit Maschinen, den sogenannten M2M-Anwendungen. Darüber hinaus spielt SMS auch eine zentrale Rolle als Warnsystem. So kann man mit einer SMS an die Nummer 112 einen Notruf absetzen. Außerdem können SMS von Behörden genutzt werden, um die Bevölkerung vor Umweltgefahren und Unwettern zu warnen.

Nachfolger in den Startlöchern

Mit RCS (Rich Communication Services) haben die Mobilfunker auch bereits einen eigenen SMS-Nachfolger entwickelt, der auch eine Verschlüsselung bietet. RCS konnte sich aber bisher noch nicht richtig durchsetzen. Das liegt vor allem an der Tatsache, dass RCS nur auf der Android-Plattform von Google unterstützt wird. Apple verwendet beim iPhone mit iMessage einen eigenen SMS-Nachfolger, der nicht mit RCS kompatibel ist.

Daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Apple-Chef Tim Cook erteilte unlängst auf einer Konferenz dem RCS-Standard eine Absage: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Nutzer von uns verlangen, dass wir da viel Energie hineinstecken."