Ab Mitternacht ist es so weit: In Haushalten, die einen aufrechten Stromlieferungsvertrag für einen Haushaltszählpunkt haben, gibt es eine Basismenge Strom jetzt deutlich billiger. 3,8 Milliarden Euro nimmt die Regierung für die Dämpfung der Stromrechnungen in die Hand. Beschlossen ist der Entlastungsschritt schon länger. Zum Inkrafttreten fädelten sich Mittwochfrüh Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Verbund-Chef Michael Strugl als Branchensprecher im Finanzministerium auf. Ihre frohe Botschaft: Es wird alles automatisch funktionieren, die Kunden müssen sich nur etwas in Geduld üben.