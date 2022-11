Die Teuerung bleibt in Österreich auf hohem Niveau. Im November betrug die Inflation laut Schnellschätzung 10,6 Prozent. Im Vergleich Oktober legten die Preise um 0,3 Prozent zu. Dennoch lag die Jahresinflation unter dem Oktober-Wert. Die exakten Zahlen werden Mitte Dezember präsentiert.

"Nachdem die Inflationsrate im Oktober 2022 11,0 Prozent und damit den höchsten Stand seit 70 Jahren erreicht hat, wird sie im November 2022 voraussichtlich auf 10,6 Prozent zurückgehen. Ein Grund dafür ist, dass sich der Preisauftrieb bei den wichtigsten Inflationstreibern Haushaltsenergie und Treibstoffe etwas abschwächt", erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut kritisiert, dass bei der Teuerung ein deutlicher Unterschied zwischen Frauen und Männern zu erkennen ist. Frauen treffen die steigenden Preise stärker. Ein Grund dafür sei, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Im untersten Einkommensfünftel der Haushalte liegt der Frauenanteil bei 58 Prozent, im obersten Fünftel nur mehr bei 47 Prozent. Frauen seien also überproportional in den unteren Einkommensgruppen vertreten. Dort ist die Belastung durch die teuerungsbedingten Mehrkosten am höchsten.