Die Novelle jener Verordnung, mit der österreichweit die Netzgebühren um 36 Prozent in die Höhe schnellen würden, soll laut E-Control von der Regulierungskommission am 14. Dezember „final beschlossen“ und veröffentlicht werden. „Wie jedes Jahr gehen wir weiter davon aus, dass die Netztarife mit 1. Jänner in Kraft treten“, teilt die E-Control mit. Wie berichtet, war Kritik an dieser zusätzlichen Belastung laut geworden.

Das Klimaschutzministerium verwies am Montag darauf, dass die E-Control die Möglichkeit habe, Netzentgelte zwischen Erzeugern und Endkundinnen bzw. Endkunden aufzuteilen. „Wir sind überzeugt, dass in der aktuellen Situation auch Energieunternehmen, die hohe Profite machen, einen gerechten Beitrag leisten können und sollen.“