Die Verhandlungen um einen neuen Eisenbahner-KV sind am Sonntag endgültig gescheitert. Die Gewerkschaft vida macht daher ihre Drohung wahr: Am Montag kommt es ab 0:00 Uhr (bis 24:00 Uhr) zu einem ganztägigen Warnstreik in ganz Österreich. "Für den Bahnbetrieb der ÖBB bedeutet das, dass österreichweit der gesamte Zugverkehr eingestellt wird", teilen die ÖBB am Sonntag mit. Weitere Informationen für Passagiere im Überblick:

Auch der grenzüberschreitende Bahnverkehr bzw. der Nachtreiseverkehr ist betroffen. Hier wird es bereits ab heute, Sonntagabend, bis Dienstagfrüh zu Ausfällen bei den Nightjet- und EuroNight-Verbindungen kommen.





Sowohl in der Steiermark als auch in Kärnten kommt es zum Teil auch heute schon zu den ersten Zugausfällen.



