Die Verhandlungen um einen neuen Eisenbahner-KV sind am Sonntag endgültig gescheitert. Die Gewerkschaft vida macht daher ihre Drohung wahr: Am Montag kommt es ab 0:00 Uhr (bis 24:00 Uhr) zu einem ganztägigen Warnstreik in ganz Österreich. "Für den Bahnbetrieb der ÖBB bedeutet das, dass österreichweit der gesamte Zugverkehr eingestellt wird", teilen die ÖBB am Sonntag mit. Weitere Informationen für Passagiere im Überblick:

Auch der grenzüberschreitende Bahnverkehr bzw. der Nachtreiseverkehr ist betroffen. Hier wird es bereits ab heute, Sonntagabend, bis Dienstagfrüh zu Ausfällen bei den Nightjet- und EuroNight-Verbindungen kommen.





Die ÖBB haben ihre Fahrgäste bereits am vergangenen Freitag vorsorglich informiert und ersuchen noch einmal eindringlich, nicht notwendige Fahrten zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen.





Die ÖBB-Standard- & Sparschiene-Tickets bleiben bis inkl. 05.12.2022 gültig oder werden rückerstattet. Auch Besitzer:innen von Zeitkarten werden – entsprechend der Fahrgastrechte – entschädigt.





Die ÖBB versichern, nun laufend über die weiteren Auswirkungen des Streiks zu informieren. Details zu Einschränkungen, Verzögerungen oder Ausfällen finden sich auf oebb.at/streik, den ÖBB-Social-Media-Kanälen sowie in der Fahrplanauskunft SCOTTY





Der ÖAMTC prophezeit unterdessen für den Montag in den Ballungsräumen "massive Verkehrsbelastungen".





Der Autofahrerklub appellierte an die Pendler, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice zu nutzen. Es drohten aber trotzdem Schwierigkeiten, das Fahrzeug ganztags legal abzustellen.





Daher gibt es einen Appell in Richtung der Städte mit Parkraumbewirtschaftung, die Kurzparkzonen für diesen Montag aufzuheben. Zumindest sollte die Überwachung der Höchstparkdauer ausgesetzt werden, so der Vorschlag.





Auch der City Airport Train (CAT) von Wien-Mitte zum Flughafen Wien in Schwechat und retour ist vom Bahnstreik betroffen. Es werde aber ein Schienenersatzverkehr angeboten, teilte der Airport am Sonntagnachmittag mit. Zudem sei die Autobusverbindung Vienna Airport Lines (Informationen unter www.viennaairportlines.at) planmäßig unterwegs.





An Passagiere erging der Rat, ausreichend Zeit für die Anreise zum Flughafen einzuplanen.