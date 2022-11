Können Sie nachvollziehen, warum die vom Eisenbahner Roman Hebenstreit geführte Gewerkschaft vida viel mehr Geld in den Lohnverhandlungen fordert als die Metaller?

CLEMENS FÖRST: Wir hoffen, dass es noch zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnis kommt und ein Streik, der zulasten der Bahnreisenden und unserer Güterverkehrskunden geht, verhindert wird.

Wie sehr trifft ein hoher Lohnabschluss die Rail Cargo?

Ein Prozentpunkt mehr Gehalt macht etwa die Größenordnung von fünf Millionen Euro mehr Kosten aus.

Die Rail Cargo hat ohnedies hohe Personalkosten. Wenn bei einem Abschluss von zehn Prozent noch 50 Millionen dazu kommen – kann sie dann noch schwarze Zahlen schreiben?

Wir geben unser Budget erst nächste Woche im Aufsichtsrat bekannt, aber ich kann sagen, es wird eng.

2023 rollt eine Lawine von Teuerungen auf die Bahnen zu, geht es jetzt ans Eingemachte?

Das Jahr 2023 wird eine ganz besondere Herausforderung. Wir sind grundsätzlich unendlich stolz darauf, dass wir es in diesem margenschwachen Geschäft seit 2011/12 auf der Ebene des EBT, des operativen Ergebnis vor Steuern, geschafft haben, positiv zu wirtschaften. In normalen Jahren ist das im zweistelligen Millionenbereich gelungen, in guten Jahren dreistellig, in Krisenjahren nur einstellig. 2023 wird in der Kostenentwicklung ein absoluter Ausreißer – Energiepreise, Material, Personal, sonstige Aufwendungen, es wird uns in der vollen Bandbreite treffen. Aber gerade die Bahn beweist in diesen Krisenzeiten, dass sie systemrelevant ist, beim Getreideexport aus der Ukraine oder der Treibstoffversorgung nach dem Unfall in Schwechat. Und die Klimaziele schaffen wir ganz sicher nur, wenn mehr Güter auf die Schiene kommen.

Können Sie einen ganz groben Kostenvergleich zwischen 2021 und 2023 ziehen?

Seriös kann ich das noch nicht. Über die angekündigten Kostenanpassungen, die in vielen Fällen 20 Prozent und mehr betragen werden, müssen wir jene Kosten, die wir nicht managen können, weitergeben. Das ist alternativlos, wir haben nicht den Puffer, um das ergebnismäßig zu verarbeiten.

Hatte die Bahn nicht immer ein super Verhältnis zur Gewerkschaft, warum gibt es dort nicht mehr Verständnis?

Ich tue mir schwer, das zu beantworten. Ich habe nur die riesengroße Hoffnung, dass wir vor Montag eine Einigung zustande bekommen.

Was kostet ein Streiktag?

Wir fokussieren darauf, für die Kunden die Effekte zu minimieren. Internationale Züge leiten wir möglichst an Österreich vorbei.

Die Rail Cargo Austria wies einen hohen Bilanzverlust aus.

Wenn man sich aus 50 Firmen der Rail Cargo Group eine herauspicken will, gut: Das ist für die RCA AG eine kumulative Zahl seit der Firmengründung. Das operative Ergebnis war 2020 minus 12,7 Millionen, 2021 war es – auch aufgrund von Sondereffekten, mit fast 78 Millionen Euro im Plus. In den kumulierten Bilanzverlusten stecken dreistellige Wertberichtigungen drin, etwa für die ungarische MAV Cargo nach der Finanzkrise. 2021 hat sich der Bilanzverlust in der RCA AG auf 292 Millionen Euro reduziert. Das Ergebnis der Gruppe ist viel besser, weil wir frei von einer Historie und überwiegend im profitablen Ganzzugsgeschäft unterwegs sind.

Wie ist es denn ums Eigenkapital der RCA bestellt?

Es liegt in der Größenordnung von 30 Prozent.

Mit wie viel Geld der öffentlichen Hand fährt die Gruppe?

Wir haben Schienengüterverkehrsbeihilfe in Höhe von rund 100 Millionen Euro erhalten, 65 davon für den Einzelwagenverkehr. Der volkswirtschaftliche Nutzen ist aber mehr als dreimal so hoch – unter anderem durch vermiedene Emissionen. Alle bekommen die Beihilfe, wenn sie diese Leistungen erbringen. Ohne die Beihilfe könnten wir die Leistung als Aktiengesellschaft gar nicht anbieten, weil sie sich nicht rechnen würde. Einzelne Waggons von Kunden abzuholen, ist weit teurer als Ganzzüge, wo ein Industriekunde einen ganzen Zug belädt, der von A nach B fährt.

Die Konkurrenzfähigkeit der Bahn wird sich wegen der Stromkosten im Vergleich zum Lkw noch einmal verschlechtern. Ist die Einzelwagenförderung die Stellschraube, dass der Bahnanteil beim Gütertransport von zuletzt 28 Prozent nicht weiter sinkt?

Das ist sicher eine Schraube.

Sie wollen auch einen Strompreisdeckel. Geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag?

Für den Gesamtmarkt, nicht nur für uns, geht es in Richtung von hundert Millionen.