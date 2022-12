Während es in den USA erstmals gelungen ist, mit Kernfusion einen Energieüberschuss zu erzeugen, hält das Unternehmen Emerald Horizon an der Idee der Energiegewinnung durch Kernspaltung fest. Und das gerade im Atomkraft-kritischen Österreich. Vor drei Jahren berichtete die Kleine Zeitung erstmals über das Grazer Start-up, das inzwischen mit Norbert Hofer nun auch einen Unterstützer aus der Politik gewonnen hat.

Doch was steckt wirklich hinter der Idee und was hat sich in den vergangenen Jahren getan? "Wir haben uns eigentlich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ursprünglich gedacht", sagt Firmengründer Florian Wagner. Anfänglich wollte man den Spuren von Bill Gates folgen und setzte auf sogenannte Small-Modular-Reactors auf Thoriumbasis, die auch Atommüll wiederverwerten können. "Geblieben sind davon die Modulare Bauweise und der Rohstoff Thorium", sagt Wagner.

Thorium gilt in der Nuklear-Branche als großer Hoffnungsträger, weltweit wird an Reaktoren mit diesem Brennstoff gearbeitet. "Das hat durchaus seine Berechtigung. Thorium ist auf der Erde drei Mal so häufig wie Uran und es gibt große Vorkommen, die bisher nicht verwertet wurden", erklärt Georg Steinhauser, Professor für angewandte Radiochemie an der TU Wien. Vor allem aber falle es beim Abbau von Seltenen Erden an und zwar als radioaktives Abfallprodukt. Der Rohstoff ist daher nicht nur reichlich vorhanden, sondern auch günstig.

Energie "ernten"

Doch reicht das, um die Kritiker der Nuklear-Energie zu besänftigen? Mario Müller, Verantwortlich für Forschung und Entwicklung bei Emerald Horizon, versucht zu beruhigen: "Wir nutzen Thorium in einer Konzentration, die nicht kritisch ist." Das bedeutet, dass es im Gegensatz zu althergebrachten Kernkraftwerken keine sich selbst erhaltende Kettenreaktion gibt. Firmengründer Wagner spricht deshalb eher vom "Ernten" der im Material vorhandenen Energie.

Das soll mit einem sogenannten Injektor geschehen, einem Protonenbeschleuniger, der Neutronen auf eine Salzmischung mit Thorium schießt, dadurch entsteht Uran-233, das zerfällt und Hitze erzeugt. Die Salzschmelze wird heiß und über einen Wärmetauscher wird Dampf und daraus dann Strom erzeugt.

In einem Safe versperrt: Das strahlende Rohmaterial Thorium © Emerald Horizon, Nadja Fuchs

Um das System zu testen, arbeitet Emerald Horizon inzwischen mit der Technischen Universität Ljubljana zusammen. "Wir dürfen den Testreaktor dort als Neutronenquelle nutzen, um unsere Materialien zu testen." Der Injektor soll hingegen in Graz entwickelt werden. Müller ist überzeugt, dass am Ende mehr Energie erzeugt wird, als hineingesteckt werden muss. "Das ist Physik. Und das beste: Wir können den Ades auch wieder ausschalten." Denn ohne die Neutronen aus dem "Injektor" hört auch die Kettenreaktion auf.

Firmengründer Wagner kommt eigentlich aus dem Finanzsektor. Bis kommenden Sommer will er 250 Millionen Euro von Investoren einsammeln, bis zum Ende des Jahrzehnts einen serienreifes Thorium-Modul herstellen und damit Strom erzeugen.

Nach 600 Jahren ungefährlich

Technisch sei das durchaus machbar, sagt auch TU-Professor Steinhauser. Auch Sicherheitsbedenken seien bei Thorium viel geringer als bei Uran-Kraftwerken. "Es entsteht kein waffenfähiges Material, Nach 600 Jahren sind die Rückstände ungefährlich. Ein Riesengewinn gegenüber Plutonium, das eine Million Jahre dafür benötigt." Auch ein Super-Gau wie in Tschernobyl oder Fukushima wäre mit Thorium nicht möglich. Sollte es wirklich zu einer Katastrophe kommen, sei das eher einem Chemie-Unfall vergleichbar.

Dennoch ist Steinhauser skeptisch. In den vergangenen Jahrzehnten hätte es zahlreiche Innovationen im Bereich der Nuklear-Energie gegeben. Dennoch arbeite mit weiterhin mit einer Technologie aus den 1960er-Jahren. Die Branche sei extrem konservativ und die Politik hinderlich. "Wenn ich gefragt werde, ob es bessere Atomkraftwerke gibt als die heutigen, ist die Antwort ganz klar: Ja. Aber niemand traut sich, sie einzuführen."