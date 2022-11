Der Baukonzern Strabag steigt an Stelle des Immobilienunternehmens s Immo in den Leitindex der Wiener Börse auf. Der Streubesitz der s Immo war nach der Übernahme durch die CPI zu stark gesunken, teilte die Wiener Börse am Dienstagabend mit. Darum sei im Eilausschuss des ATX-Komitees diese außerplanmäßige Änderung in der Zusammensetzung des ATX beschlossen worden. Die Änderung gilt ab 24. November. Die nächste planmäßige Überprüfung des ATX erfolgt im März 2023.

Endergebnis des Pflichtangebots nun bekannt

"Das Indexkomitee stellt mit dieser Maßnahme sicher, dass alle im Nationalindex vertretenen Unternehmen gut handelbar sind", heißt es in der Mitteilung der Wiener Börse. Die CPI hatte am Montag das Endergebnis des Pflichtangebots bekannt gegeben. Demnach hält sie 65.045.543 Anteile an der s Immo, das entspricht 88,37 Prozent aller Anteile. Davon werden 45.546.106 Anteile direkt und 19.499.437 indirekt über die Tochter Immofinanz gehalten. Zugleich hat die CPI am Montag auch bekannt gegeben, dass mindestens 17.305.012 s-Immo-Aktien von der CPI an die Immofinanz übertragen werden sollen, sodass die Immofinanz eine Mehrheit an der s Immo halten wird.