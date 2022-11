Bei der Gründung eines Unternehmens denken viele wohl nicht zuerst an das Arbeitsmarktservice, doch genau so ein Programm bietet das AMS jobsuchenden Personen seit 20 Jahren an. Tausende Unternehmensgründungen gehen in der Steiermark darauf zurück. Allein im heurigen Jahr (Stand Ende Oktober) waren es bereits 679 – im Schnitt mehr als drei pro Werktag. 2021 kamen 13 Prozent aller steirischen Neugründungen (in Summe 4855 laut Wirtschaftskammer) aus dem AMS-Programm.