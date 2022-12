Mit Beginn des Advents beginnt das große Werben der Mobilfunker. Mit speziellen Tarifen und Top-Smartphones zum günstigeren Preis wollen A1, Magenta und Drei den Mitbewerbern Kunden abspenstig machen. Wie jedes Jahr blickt die Kleine Zeitung ins Kleingedruckte, rechnet die echten Kosten der vermeintlichen Weihnachtsschnäppchen aus und zeigt Alternativen auf. Dabei werden die monatlichen Kosten der Mobilfunker und Diskonter auf 24 Monate inklusive etwaiger Gebühren und Aufpreis (Neupreis bei Diskontern) für iPhone oder Samsung-Handys verglichen.

In Zeiten hoher Inflation ist natürlich auch die Frage spannend, wie sich denn die Tarife im Vergleich zum Vorjahr geändert haben. Das Ergebnis: Bei den monatlichen Kosten gab es bei A1 und Magenta kaum Bewegung. Tarife mit ausreichend Datenvolumen gibt es dort gleich wie im Vorjahr ab 34,90 (A1) oder 39 Euro. Drei hat etwas an der Preisschraube gedreht. Gab es vor einem Jahr für 29,90 Euro noch 80 Gigabyte Datenvolumen, sind es heuer 60 Gigabyte, was freilich noch immer ausreichend ist. A1 und Magenta haben dafür die Servicepauschale kräftig erhöht, bei Drei ist diese gleich geblieben.

Diskonter: Kein 5g, aber billiger

Bei Diskont-Anbietern und Marken sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr jedoch gesunken. Zahlte man bei HoT im Dezember 2021 für einen Telefontarif mit 30 Gigabyte Datenvolumen noch 14,90 Euro sind es heute 9,90 Euro. Die Magenta-Marke s-budget bietet um 9,90 Euro 40 Gigabyte. Doch es gibt einen markanten Unterschied zwischen Diskonter und Netzbetreibern. Die Billig-Anbieter sind nur im 4G-Netz unterwegs, wer das schnelle 5G-Netz nutzen will, muss zu Drei, A1 oder Magenta.

Wer also ein neues Smartphone und 5G-Speed in Kombination haben will, bekommt heuer bei iPhone 14, iPhone 14 Plus und iPhone Pro von Magenta das beste Angebot. Das iPhone Pro Max ist bei Drei günstiger. Bei den Klapphandys von Samsung hat auch Magenta die Nase vorne. Das Samsung Galaxy S22 und S22 Ultra sowie das Xiaomi 12 Pro kosten bei Drei ein paar Euro weniger.

Alle jene, die mit dem ganz passablen 4G-Speed zufrieden sind, sollten von den Angeboten der Netzbetreiber Abstand nehmen, das Gerät frei kaufen und mit dem Tarif von HoT oder s-budget kombinieren. Erwähnenswert ist hier auch Spusu, das nur wegen unterschiedlicher Rechnungslegung (monatlich statt 30-tägig) innerhalb von zwei Jahren um gerade einmal drei Euro teurer ist als Mitbewerber HoT.

Tarifvergleich

Einen genauen Überblick mit zahlreichen Tarif- und Smartphone-Kombinationen finden Sie in der Grafik - erstellt nach bestem Wissen, Angaben ohne Gewähr: