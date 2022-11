Es gibt laut Statistik Austria knapp 1700 Bäckerbetriebe in Österreich. Und es sind nicht nur die Diskontpreise der Supermarktketten, die ihnen zusetzen. In den vergangenen Wochen gab es bereits die eine oder andere Insolvenz in der Branche. Die massiv gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten sorgen für ein tägliches hartes Brot. "Wie viel darf eine Semmel überhaupt kosten? Warum müssen es 50 Cent sein, warum nicht ein Euro oder mehr? Was sind uns Lebensmittel überhaupt wert?"