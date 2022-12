Im Herbst stellen die großen Handyhersteller stets die Gerätelinie vor, mit der sie ins Weihnachtsgeschäft gehen will. Apple kommt mit dem iPhone 14, Samsung mit den Klapphandys Fold und Flip in der vierten Generation. In das Rennen um den Thron im teuren High-End-Bereich steigt der chinesische Hersteller Xiaomi erst gar nicht ein. Das Top-Gerät Xiaomi 12S Ultra wird nur in China verkauft. In Europa setzt der drittgrößte Smartphone-Bauer der Welt auf die obere Mittelklasse und verpasst dem Frühjahresmodell 12 Pro ein Update, erkennbar durch ein "T".