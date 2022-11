Im Aufsichtsratspräsidium der Staatsholding ÖBAG hat erstmals eine Frau einen der drei Posten übernommen. Susanne Höllinger stellt nun gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Günther Ofner und seinem Stellvertreter Karl Ochsner das Präsidium, ging aus einer Aussendung der ÖBAG am Donnerstag hervor. Höllinger wird darin als "ausgewiesene Finanzexpertin" beschrieben.

"Ich freue mich, dass mit den heutigen Entscheidungen die Kontinuität in der Arbeit des Aufsichtsrats gesichert wurde [und], dass mit Susanne Höllinger eine äußerst kompetente Frau im Präsidium vertreten ist", sagte Ofner laut Aussendung.

Susanne Höllinger leitet das Beratungsunternehmen SHE Advisory E.U. mit dem Schwerpunkt auf Unternehmens- und Finanzberatung. Zuvor war sie zwischen 2013 und 2018 Vorstandsvorsitzende der Kathrein Privatbank AG. Vor ihrem Wechsel zur Kathrein Privatbank war ab 2006 in diversen Funktionen bei der Erste Bank AG tätig, wo sie 2006 zur Leiterin des Private Banking bestellt wurde. Höllinger absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften sowie ein Doktoratsstudium für Gesundheitsmanagement und ist aktuell in verschiedenen Gremien vertreten. Neben ihrer Tätigkeit als Prüfungsausschussvorsitzende der ÖBAG ist sie unter anderem Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens Wien und Vorsitzende der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Höllinger ist bereits seit Februar 2019 ÖBAG-Aufsichtsrätin. Das heißt, sie war auch an Bord, als Thomas Schmid zum Alleinvorstand der Staatsholding bestellt wurde.