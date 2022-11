Der Handwerker-, Bau- und Sanierungsboom während der Pandemie hat dem Bohrer- und Fräserhersteller Alpen-Maykestag mit Sitz in Puch bei Salzburg ein deutliches Umsatzplus beschert. Seit Jahresbeginn zeigt die Absatzkurve allerdings bei den Bohrern, welche unternehmensintern zum Segment Alpen zählen und vor allem am Standort in St. Gallen in der Steiermark gefertigt werden, nach unten. "Aufgrund der Preissteigerungen beträgt das Umsatzplus aber trotzdem noch 1,7 Prozent", sagt Claudia Zoff.