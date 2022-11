Sie sind im Vorstand der Strabag Chief Digital Officer. Welche Rolle spielen Digitalisierung und Nachhaltigkeit am Bau?

KLEMENS HASELSTEINER: Man wundert sich, dass die Branche nicht viel stärker im Fokus ist: Die Bauwirtschaft ist für 38 Prozent des CO₂-Fußabdrucks und 50 Prozent des Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Wir beschäftigen uns daher proaktiv mit diesen Themen. Wir müssen ehrlich sein und die Probleme aufzeigen, aber nicht so tun, als hätten wir bereits auf alles eine Antwort. Es braucht große Technologiesprünge, aber auch die kleinen Anstrengungen. Unser neuer Slogan – Work on progress – impliziert, dass wir am Fortschritt arbeiten.