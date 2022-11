Am Mittwoch ist wieder die EU-Kommission am Zug: In Brüssel will die Behörde neue Vorschläge für eine Reform des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts vorlegen. Im Vorfeld berieten die Finanzminister der Mitgliedsländer über die Marschrichtung für die kommenden Jahre, die Rahmen dafür sind klar abgesteckt: die hoch verschuldeten Länder plädieren für eine Lockerung und führen ins Treffen, dass die geltenden Regeln ohnehin nicht einzuhalten sein, die reicheren Länder wollen straffere Regeln oder zumindest die Einhaltung der bestehenden.