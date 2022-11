Im Jahr 2020 ist der erste Teil des sogenannten „E-Campus“ der Energie Steiermark in der Grazer Neuholdaugasse in Betrieb gegangen. Dort sind u. a. die Ausbildungsagenden des Konzerns gebündelt. Die zweite Ausbaustufe wurde gerade abgeschlossen und bietet seit September rund 300 Beschäftigten einen Arbeitsplatz. Eine dritte Ausbaustufe am Gelände wurde soeben beschlossen – begonnen wird im Frühjahr 2023. In Summe wurden bzw. werden gut 40 Millionen Euro in dieses Areal investiert, das zum „Ausbildungs- und Technologie-Hauptstandort“ des Energieversorgers wurde, wie es Konzernsprecher Urs Harnik formuliert. Man sehe sich in Sachen Energieeffizienz als Vorzeigeprojekt.