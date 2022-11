In der Metallindustrie hat am Mittwoch eine österreichweite Betriebsrätekonferenz der Gewerkschaften Pro-Ge und GPA in St. Pölten stattgefunden. Dabei wurden dreistündige Warnstreiks ab Montag, dem 7. November, beschlossen, sollte es am Donnerstag bei der vierten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) 2023 keine Einigung mit den Arbeitgebern der Metalltechnischen Industrie geben.

"Unsere Forderung nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt ist aufrecht. Falls nichts weitergeht, wird es nächste Woche in den Betrieben zu Arbeitsniederlegungen kommen", sagen die beiden Chefverhandler der Gewerkschaften, Rainer Wimmer (Pro-Ge) und Karl Dürtscher (GPA). Neben 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt fordern die Gewerkschaften eine deutliche Anhebung der Lehrlingseinkommen (1000 Euro im ersten, 1300 im zweiten, 1600 im dritten und 2000 im vierten Lehrjahr), einen Zuschlag von 50 Prozent für Samstagsarbeit und einen Überstundenzuschlag von 75 Prozent für die 10. Arbeitsstunde sowie die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche.

Steht eine lange Nacht bevor?

Die Industrie bietet 4,1 Prozent plus eine Erfolgsbeteiligung, das soll zusammen bis zu 6,3 Prozent mehr am Lohn- und Gehaltskonto bringen. Damit wäre die Inflation der vergangenen zwölf Monate abgedeckt, an der sich die Verhandlungen normalerweise orientieren. Aktuell liegt die Inflationsrate laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei elf Prozent. In Gewerkschaftskreisen geht man am Donnerstag von einer langen Nacht aus, gestartet wird die Verhandlungsrunde in der Wirtschaftskammer bereits am Vormittag.

Auch beim Handel mit seinen mehr als 500.000 Beschäftigten sind die Sozialpartner am Verhandeln für den Kollektivvertrag 2023, hier steht morgen die zweite Runde an. Die GPA ist mit einer Forderung nach einem Lohn- und Gehaltsplus von zehn Prozent gestartet. Traditionell schließt die Metallindustrie deutlich über den Handelsangestellten ab. Während der Mindestlohn bei den Metallern bei 2090 Euro brutto monatlich liegt, beträgt er im Handel aktuell 1800 Euro.