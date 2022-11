Der zur deutschen Delivery Hero-Gruppe gehörende Lebensmittel-Lieferdienst mjam ("Bestellen und losschlemmen") erweitert in Österreich seine Produktpalette - und bietet ab sofort auch Apotheken-Lieferservice an.

Der Service wurde inerhalb von wenigen Monaten aufgebaut. Derzeit hat mjam 15 Partnerapotheken. In der Steiermark ist die Regenbogen Apotheke aus Graz dabei. In Kärnten wird in Kürze eine Kooperation mit einer Apotheke aus Villach angeboten.

Zur Auswahl stehen jeweils 2000 rezeptfreie Produkte, die innerhalb von 30 Minuten zugestellt werden. Die meisten Apotheken bieten neben dem allgemeinen Sortiment auch Eigenmarken, Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Hilfsmittel, Pflege-, Wellness- und Kosmetikproduktean. „Mit dem Apotheken-Lieferservice möchten wie das Leben unserer Kundinnen und Kunden ein bisschen leichter machen. Gerade jetzt, wo wir am Anfang der Grippewelle stehen“, sagt COO Alexander Gaied. Geliefert wird innerhalb von 30 Minuten. Bestellungen sind unter der Woche ebenso wie samstags möglich.

mjam ist mit 6000 Restaurant-Partnern und 2500 (Fahrrad-)Kurieren eine der größten Essensbestell-Plattformen in Österreich.