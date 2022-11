Elektro-Ofen statt Hochofen: So rüstet sich Donawitz für große Zäsur

In den nächsten Jahren stehen an den Voestalpine-Standorten in Donawitz und Linz riesige Umbauarbeiten an, die Vorbereitungsarbeiten sind nun angelaufen. Eine Milliarde Euro werden bis 2027 investiert, jeweils ein Hochofen wird bis dahin durch Elektrolichtbogenöfen abgelöst.