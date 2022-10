Man könnte meinen, mit Corona sei es seltener geworden, dass erkrankte Mitarbeiter arbeiten gehen – niemand will seine Kolleginnen und Kollegen anstecken. Ist das so?

HEIKO BREITSOHL: Für die Präsentismusforschung ist nicht die Ansteckungsgefahr der relevante Aspekt, sondern, dass sich die Leute nicht so gut auskurieren können und sich damit ein Stück weit selber gefährden und ihre Arbeit nicht so gut sein wird. Weil sie sich nicht so gut konzentrieren können und Fehler machen. Das passiert auch im Homeoffice. Man kann jetzt krank arbeiten und muss dafür nicht einmal mehr ins Büro.