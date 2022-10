Ob Teuerung oder Energiekrise: Kindern und Jugendlichen fehlt oft das Wissen zu solchen wirtschaftlichen Phänomenen. Selbst den Umgang mit Geld lernen sie, sofern überhaupt, in der Familie oder erst später im beruflichen Alltag – bisweilen leidvoll. Mit besorgniserregenden Konsequenzen: Jeder Vierte, der Schuldnerberatungen aufsucht, ist unter 30. Durchschnittliche Schuldenlast: 30.000 Euro. Häufigster Grund ist Arbeitslosigkeit, der zweithäufigste mangelhafter Umgang mit Geld. Anders als Erdkunde oder Rechnen ist der Umgang mit Geld an Schulen eine „Blackbox“. Die Stiftung für Wirtschaftsbildung will das ändern. Gegründet wurde diese unter anderem von der Nationalbank sowie Wirtschafts- und Arbeiterkammer.