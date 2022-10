Nach Insolvenz der Christof Industries Austria GmbH Ende September in Graz hat nun auch der zur Gruppe gehörende Personalbereitsteller FMT Personalservice GmbH mit Sitz in Wels Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Dies teilten die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV1870 am Freitag mit. Bei Gericht wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, betroffen sind 39 Dienstnehmer und sechs Gläubiger. Eine Fortführung des Unternehmens wird angestrebt.