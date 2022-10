...26,6 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen von 23.961 Bio-Betrieben ökologisch bewirtschaftet werden? Österreich hat in der EU damit die Nase klar vorne. Der Wert macht Österreich im Bio-Anbau sogar zum Vize-Weltmeister. Wir müssen uns nur dem kleinen Nachbarland Lichtenstein geschlagen geben, in dem auf 41,6 Prozent der Agrarflächen Bio-Landwirtschaft erfolgt. Bis 2027 soll der Anteil der Bio-Fläche in Österreich auf 30 Prozent steigen.