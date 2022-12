In den USA vermarktet T-Mobile bereits seit Jahren das eigene Smartphone "Revvl". Die sechste Generation des Gerätes wird nun auch in Europa unter dem Namen "T Phone" eingeführt. In Österreich bietet Magenta seit Oktober zwei Ausführungen des Geräts: Das T Phone um 229 Euro und das T Phone Pro um 279 Euro. Beide Geräte arbeiten mit dem 5G-Standard. Magenta will mit der Einführung des T Phone daher auch den neuen 5G-Standard "leistbar" machen, wie das Unternehmen mitteilt.