Der Pri­mus in der Ka­te­go­rie „Stil­le Größe“ geht heuer an die Jo­hann Eber­hard GmbH. Die Fir­men­zen­tra­le liegt idyl­lisch an der Orts­ein­fahrt der Ge­mein­de St. Josef in der West­stei­er­mark. Von außen würde kaum je­mand ver­mu­ten, dass die Pro­duk­te des Un­ter­neh­mens in 50 Län­der ex­por­tiert wer­den und selbst in den USA echte Ver­kaufs­schla­ger sind. Denn das 1946 ge­grün­de­te Un­ter­neh­men stellt die Bohr­köp­fe der Marke „Fisch Tools“ her.