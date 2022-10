Im Zuge der Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, sind auch René Benko und die Signa-Gruppe in das Visier der Korruptionsermittler gekommen: In der Zentrale der Signa-Holding in Innsbruck gab es eine Hausdurchsuchung, der Milliardär selbst wird der Bestechung verdächtigt. Daher lohnt ein genauerer Blick auf den Milliardenkonzern, in dem Benko selbst kein offizielles Mandat innehat, weder als Geschäftsführer noch als Vorstand oder Aufsichtsrat.