Die Kärntner Landessieger des Preises Austria's Leading Companies, der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Österreich gemeinsam mit der Tageszeitung Die Presse und dem Kreditschutzverband KSV1870 vergeben wird, wurden am Montag im Casineum Velden ausgezeichnet. Die Keynote hielt der Geschäftsführer von Mondi Frantschach, Gottfried Joham. Presse-Geschäftsführer Andreas Rast sagte, dass es wichtig sei, den hervorragenden Leistungen der Unternehmen eine Bühne zu geben. Austria's Leading Companies sei sozusagen ein „Nachhaltigkeitspreis“, weil dafür die Drei-Jahres-Bilanzen der Unternehmen herangezogen würden.

In der Kategorie Großunternehmen national überreichte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) die Landessieger-Trophäe an die Kärntner Restmüllverwertungs GmbH aus Arnoldstein. Zweiter wurde hier die Kelag Energie & Wärme GmbH aus Villach und Dritter die Kalmar Austria GmbH aus Klagenfurt. Einen Sonderpreis im Bereich Inklusion überreichte Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) an die AHA-Gruppe aus Villach.

Den Landespreis in der Kategorie der international tätigen Unternehmen überreichte der Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten, Timo Springer, an die Hasslacher Holding GmbH aus Sachsenburg. Zweiter wurde die HOS-Technik Bertriebs- und Produktions-GmbH aus St. Stefan im Lavanttal und Dritter die Mondi Frantschach GmbH aus Frantschach-St. Gertraud.

Als bestes Kleinunternehmen national wurde vom Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Kärnten, Alfred Trey, die Imendo GmbH aus Klagenfurt ausgezeichnet. Zweiter wurde die ASTRON Electronic GmbH aus Feistritz an der Gail, Dritter die Harmonika Müller GmbH aus Bad St. Leonhard.