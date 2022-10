Wir verwandeln Mist in Gold“, sagt Klaus Ferk bei einem Wirtschaftsforum am Montag in Vietnams Hauptstadt Hanoi. Auf der Leinwand hinter ihm sind Gülletanks und Einstreu-Anlagen für Kuhställe zu sehen. Ferk ist Verkaufsleiter beim Röhren- und Pumpwerkspezialisten Bauer. Das weststeirische Unternehmen ist bereits seit acht Jahren in Vietnam aktiv. Zwei große Milchproduzenten hat man hier als Kunden. Ferk verweist aber auch auf hocheffiziente Bewässerungssysteme für den Getreide- und Zuckerrohranbau. „Damit wird eine zweite Ernte während Trockenperioden möglich“, sagt er.