Bei der zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie (FMTI) für ihre rund 130.000 Beschäftigten sollte am Montag die zweite Runde starten. Doch die Verhandlungen wurden gleich zu Beginn unterbrochen. Der FMTI sieht einen Teil der Inflation bereits durch staatliche Hilfsmaßnahmen abgefedert und bietet ein Gehaltsplus von 4,1 Prozent. Dazu soll es die Möglichkeit von Gewinnbeteiligungen geben.

Die Forderung der Gewerkschaften liegt bei 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, bei einer Nichteinigung haben sie Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie angekündigt. Das würde stundenweise Unterbrechungen der Arbeit an einem Tag bedeuten. Betroffen sind rund 130.000 Beschäftige in 1.200 Betrieben.

Verhärtete Fronten

Arbeitgeber-Vertreter Christian Knill verweist auf die angespannte Situation der Betriebe: "Eine Rezession steht vor der Tür, die explodierenden Energie- und Materialpreise belasten Unternehmen genauso wie Beschäftigte. Der Staat hat bereits viel unternommen, auch wir tragen mit dem Ausgleich der Kerninflation und möglichen Gewinnbeteiligungen gerne dazu bei. Die Gewerkschaften allerdings agieren, als ob es keine Krise gäbe. Wir sind weiterhin am Verhandlungstisch, das ist in diesen unsicheren Zeiten auch der einzige Ort für vernünftige Lösungen."

Die Gewerkschaft ist hier anderer Ansicht. "Das Angebot ist angesichts der besonders erfolgreichen vergangenen Jahre und des aktuellen Wirtschaftswachstums eine Provokation. Das Verhandlungsteam der Gewerkschaften lehnt das Angebot als völlig unzureichend ab. Die BetriebsrätInnen werden daher bereits diese Woche die Belegschaften bei Betriebsversammlungen informieren und vorsorglich Beschlüsse für gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen einholen", sagen die beiden Chefverhandler auf ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA). Die Forderung der ArbeitnehmerInnen nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt bleibt weiter aufrecht.

Alle betroffen

Die über die Energiepreise importierte hohe Inflation trifft bei den Kollektivvertragsverhandlungen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, sagt Wifo-Ökonom Benjamin Bittschi im Ö1-Morgenjournal.

Dass die Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen die Antiteuerungsmaßnahmen der Regierung bei den KV-Verhandlungen berücksichtigen will, ist für den Ökonomen nicht ganz nachvollziehbar – auch wenn dadurch die Kaufkraftsicherung gestützt werde. Dass der Staat so direkt auf die Lohnverhandlungen Einfluss nehmen könnte, sieht er nicht. "Salopp ausgedrückt: Der Staat hat nichts zu verschenken. Die Antiteuerungsmaßnahmen basieren auf Steuereinnahmen oder Schulden. Einen Teil dieser Maßnahmen würden sich die Beschäftigten somit selbst bezahlen. Abgesehen davon würden diese Pakete zum Teil auch den Unternehmen zugutekommen." So etwa die Senkung der Körperschaftssteuer. Oder der Handel, der von höheren Konsumausgaben profitiert.

Die Arbeitnehmer seien derzeit eher bemüht, die Verhandlungen rasch abzuschließen, da die Wirtschaftsaussichten nicht besser werden, nimmt Bittschi an. Die Arbeitgeberseite wiederum dürfte seiner Meinung nach mehr Zeit haben. Schließlich könnten dann schlechtere Wirtschaftszahlen ins Treffen geführt werden.