Der Klimawandel sorgt für immer höhere Kosten bei den Versicherungen. Macht Ihnen das langsam Sorgen?

ELISABETH STADLER: Übertriebene Sorgen noch nicht, aber wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Ich bin seit fast 40 Jahren in der Versicherungswirtschaft, da gab es immer Ereignisse, die uns zum genaueren Hinsehen und Aufbereiten gebracht haben – es ist klar, der Klimawandel ist ein großes Thema. Der einmal im Jahr präsentierte Global Risk Index listet die größten globalen Risiken der nächsten Jahre auf, dort steht ganz oben das Scheitern von Klimaschutzmaßnahmen, an zweiter Stelle Extremwetterereignisse und an dritter Stelle der Verlust von Biodiversität.