Der Hilferuf kommt leise daher. Er schwelt, denn er kann schnell in die falsche Kehle kommen. Die EU hat in ihrem „Plan gegen den Krebs“ vor, die Raucherquote bis 2040 von heute 23 Prozent (in Österreich sind es 20 Prozent) auf unter fünf Prozent zu senken. Das wiederum nimmt den Trafikanten ihre wichtigste Geschäftsgrundlage. Weniger Krebstote gegen den „Tod“ der Trafikanten? So einfach ist die Rechnung nicht.

Geraucht wird seit mehr als 2000 Jahren. Die Trafiken sind ein österreichisches Kulturgut, sie sind Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.