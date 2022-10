Holzleimprodukte und Brettschichtholz - hier zählt die Lavanttaler Firma Weinberger europaweit zu den Marktführern. Die Kunden sind vor allem Zimmereien und der Holzhandel, viele davon auch in Kärnten. "Unser Geschäft ist Business to Business, direkt an Endkunden liefern wir kaum", erzählt Firmenchef Johann Weinberger. Ein Drittel des Umsatzes wird im deutschsprachigen Raum erzielt, ein Drittel in Frankreich und eines in Italien. "Wir haben schon im Jahr 2008 mit Industrie 4.0 begonnen. Das hat uns in technologischer Hinsicht einen Vorsprung verschafft", sagt Weinberger.