"Von wegen Soforthilfe – meinen Strombonus erhalte ich frühestens im Oktober 2023“, schreibt eine erboste Leserin. Ein weiterer Leser beklagt am Telefon: „Ich habe meinen Energiekostenausgleich im Mai beantragt, online steht beim Status meines Antrags aber noch immer nur das Wort ,Eingereicht‘, das kann ja nicht wahr sein“. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die in den vergangenen Tagen und Wochen in der Redaktion eingelangt sind.