"Kennen Sie diesen Mann?“, fragt Peter Brezinschek und zeigt seinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Bild von Philip R. Lane. Eine rhetorische Frage; der Ire ist in der Europäischen Zentralbank (EZB) ein sehr wichtiger Mann, in der Öffentlichkeit aber unbekannt. „Er ist für die Inflationsprognosen der EZB verantwortlich“, klärt Brezinschek, Chefanalyst von Raiffeisen Research, auf – damit ist klar, wohin die Reise geht beim „Business Breakfast“ der Raiffeisenlandesbank Steiermark am Dienstag.