Die Tiroler Bernhard Gruppe aus Hall hat einen exotischen Großauftrag an Land gezogen: Sie wird die Planungsarbeiten für elf Seilbahnen in Indien durchführen. Die Projekte sind in unterschiedlichen Landesteilen Indiens geplant. Sie sollen für eine Verkehrsentlastung sorgen und Pilgerströme regulieren.

Eines der Projekte ist jenes in der Stadt Varanasi im Nordosten Indiens. Die Millionenstadt am Ganges ist dicht bebaut und verkehrsgeplagt. Varanasi ist eine der ältesten Städte Indiens und gilt als heiligste Stadt des Hinduismus. Die Stadtseilbahn soll dort vom Bahnhof zu einer der wichtigsten Pilgerstätten führen.

Lokales Know-how

Die Bernhard-Gruppe ist verantwortlich für die Erkundung der potenziellen Standorte, die Verkehrsstudien, die Modellierung des zu erwartenden Passagieraufkommens, die Konzeptionierung der Stationen als Verkehrsknotenpunkte, die Einbettung der Seilbahnen in das Verkehrskonzept, die statische Planung und die Erstellung der Ausschreibungsdokumente.

Zur Erfüllung dieser Aufträge werden auch lokale Ingenieure miteingebunden, so Projektleiter Markus Türtscher: "Unser lokales Know-how war sicherlich wichtig, um diesen Auftrag zu bekommen. Wir sind in Indien mit einem Standort mit lokalen Mitarbeitenden vertreten und denken kulturelle Aspekte mit. Es geht nicht nur darum, ein Projekt durchzuführen und abzuschließen. Wir wollen auch einen Wissenstransfer sicherstellen, um damit lokalen Ingenieuren das Werkzeug mitzugeben, Infrastrukturbauten selbst zu betreuen und zu warten."

Die Bernhard Gruppe wurde 1983 gegründet, sie wird in zweiter Generation geführt und beschäftigt 450 Mitarbeiter weltweit. Das interdisziplinäre Ingenieurbüro hat auch Niederlassungen in Russland, China, Indien, im Irak und in Uganda.