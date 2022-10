Nach dreijähriger Bauzeit eröffnet diesen Winter die Silvretta Therme in Ischgl in Tirol. 75 Millionen Euro sind in das Großprojekt geflossen. Die Räumlichkeiten erstrecken sich über 75.000 Kubikmeter. Geheizt wird mit Erdwärme. Eine Erdsondenanlage mit 37 Erdsonden wurde errichtet.

Teil der Silvretta Therme ist - neben Sauna- und Fitnessbereich und einem Veranstaltungssaal für bis zu 600 Personen - auch eine 1300 Quadratmeter große Eislaufbahn. 80 Arbeitsplätze entstehen.

Bauherr und Betreiber der neuen Therme ist die Silvretta Seilbahn AG. Der Betrieb soll im November starten.