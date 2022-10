Immer mehr besorgte Handelsangestellte wenden sich derzeit an die Gewerkschaft GPA in Kärnten, weil Handelsbetriebe angekündigt hätten, Heizkosten sparen zu wollen, und die Raumtemperatur deutlich abzusenken. Sogar von 16 Grad sei in Schreiben an die Mitarbeiter die Rede. Die Gewerkschaft macht darauf aufmerksam, dass eine Mindesttemperatur von 18 Grad vorgesehen sei.