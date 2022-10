Spar-Chef an den Kanzler: "Es geht um die Zukunft Österreichs"

Der Spar-Vorstand um Fritz Poppmeier lässt in einem offenen Brief an Mitglieder der Bundesregierung kein gutes Haar am geplanten Energiekostenzuschuss für Unternehmen. Der Staat müsse schneller und größer eingreifen.